Moesson verwoest duizenden hutjes Rohingya

Moessonregens hebben flink huisgehouden in de overvolle vluchtelingenkampen in Bangladesh. Daar zijn de afgelopen maanden duizenden hutjes verwoest door modderstromen. Zeker tien mensen kwamen om het leven.

Sinds april is volgens een VN-rapport melding gemaakt van meer dan 200 aardverschuivingen in de kampen. Daar bevinden zich bijna een miljoen Rohingya die zijn gevlucht uit buurland Myanmar. In totaal zouden volgens de Internationale Organisatie voor Migratie bijna 5000 hutjes zijn verwoest.

De meteorologische dienst in Bangladesh meldt dat sinds 2 juli minstens 58,5 centimeter regen is gevallen in het district Cox’s Bazar, waar de kampen staan. In de afgelopen week zouden twee minderjarige Rohingya zijn omgekomen en 6000 mensen dakloos zijn geworden door het noodweer.

Vluchtelingen zeggen dat ze veel last hebben van het extreme weer. „Het is lastig om naar centra voor voedseldistributie te gaan als je door een moddermoeras moet waden”, zucht een Rohingya. „De regen en rukwinden maken ons leven ellendig.”