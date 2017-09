Moeilijke formatie dreigt in Duitsland

De huidige regeringscoalitie in Duitsland heeft zondag volgens de exitpolls een bittere nederlaag geleden. De christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel verloor fors en kwam met circa 33 procent op het slechtste resultaat sinds 1949. De sociaaldemocratische SPD heeft niet eerder zo laag gescoord in verkiezingen voor de Duitse Tweede Kamer en kreeg rond 20 procent van de kiezers achter zich, volgens de exitpolls.

SPD-leider Martin Schulz reageerde meteen door te zeggen dat zijn partij in de oppositie moet gaan. Als de sociaaldemocraten dat inderdaad doen, blijft er voor Merkel maar weinig keuze over voor een regeringscoalitie. Ze moet dan twee op een aantal punten sterk tegengestelde partijen, de milieupartij Groenen en de ondernemerspartij FDP, in een driepartijencoalitie bijeen zien te brengen.

Volgens de zondagavond verspreide peilingen moet Merkel gaan praten met Christian Lindner van de FDP (Freie Demokratische Partei) en de Groene leiders Katrin Göring-Eckhardt en Cem Özdemir.

De Bondsdag telt straks naar het zich laat aanzien 630 leden. De christendemocraten (CDU/CSU) zouden 220 zetels overhouden, de FDP krijgt er waarschijnlijk 69 en de Groenen 61. Andere regeringscoalities zijn niet realistisch zonder de 137 zetels van de SPD.

De coalitie CDU-FDP-Groenen wordt de Jamaica-coalitie genoemd, omdat de kleuren van de drie partijen - zwart, geel en groen - in de driekleur van de Jamaicaanse vlag zitten.