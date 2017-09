Moeilijke en lange coalitievorming Duitsland

De vorming van een nieuwe regering in Duitsland zal na de verkiezingen van zondag bijzonder moeilijk en langdurig zijn. Vier jaar geleden werd het zwart-rode kabinet van Merkel 86 dagen na de verkiezingen beëdigd. Dat was de langste coalitievorming tot dan toe. Sinds 1990 is gemiddeld bijna 46 dagen na de verkiezingen een regering gevormd.

Bij de onderhandelingen over de coalitie in 2005 waren 65 dagen nodig. De tweede SPD/FDP-regering van Helmut Schmidt (SPD) deed er 73 dagen over. Naar verwachting zullen de records gebroken gaan worden, omdat nu drie of vier partijen nodig zijn voor een coalitie. Merkels CDU blijft de grootste, maar verloor aanzienlijk. De sociaaldemocratische SPD van Martin Schulz verloor eveneens, terwijl de rechts-populistische Alternative für Deutschand (AfD) 94 zetels won.

Merkel wil nu kijken of een combinatie mogelijk is met de conservatief-liberale FDP en de Groenen. Dat moet een ‘Jamaica-coalitie’ (zwart-geel-groen) opleveren. De SPD heeft al laten weten de komende jaren in de oppositie te willen. De FDP zegt echter niet tot elke prijs in te zijn voor een dergelijke combinatie en stelt voorwaarden aan onderhandelingen. Zij zijn niet in voor een deal die geen verandering inhoudt van de huidige regeringskoers.

FDP-partijleider Christian Lindner zei dat er in elk geval veranderingen nodig zijn in het energiebeleid van Duitsland en op het punt van het fiscaal beleid van de eurozone. De partij is fel tegen vermogensbelasting en een verbod op verbrandingsmotoren zal geen steun vinden bij de FDP.

Ook de Groene partij stelde al meteen voorwaarden. Een van de belangrijkste eisen om mee te doen aan een toekomstige regeringscoalitie is dat Europa’s grootste economie haar verplichtingen nakomt in het kader van het klimaatverdrag van Parijs, stelt deze partij. Cem Ozdemir, mede-leider van de Groenen, vertelde op een persconferentie dat de partij zich richt op klimaatverandering, Europa en sociale rechtvaardigheid in coalitiegesprekken met kanselier Merkel.

Merkel kondigde maandag in elk geval gesprekken aan met de FDP, de Groenen en ook de SPD. „Het is heel belangrijk dat Duitsland een stabiele regering houdt”, zei de CDU-voorzitter. De unie CDU/CSU blijft de sterkste kracht, onderstreepte ze. „We hebben een duidelijke regeringsopdracht,” vindt Merkel.