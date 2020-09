Moeder zou vijf kinderen hebben gedood in Duitse Solingen

Een 27-jarige vrouw heeft waarschijnlijk vijf van haar kinderen van het leven beroofd in het Duitse Solingen. De lichamen van de kinderen tussen 1,5 en 8 jaar werden donderdagmiddag ontdekt in een woning in een flatgebouw in het noorden van de stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De moeder probeerde later in het 35 kilometer verderop gelegen Düsseldorf zelfmoord te plegen door voor de trein te springen, maar ze overleefde dat en raakte zwaargewond. Een 11-jarig zoontje dat bij haar was bleef ongedeerd.

Het is niet duidelijk hoe de vrouw tot de gruwelijke daad is gekomen. De vrouw ligt in het ziekenhuis en kon nog niet worden verhoord door de politie.

De politie werd gealarmeerd door de oma van de kinderen die in de stad Mönchengladbach woont. De dode kinderen zijn drie meisjes en twee jongens. Of er een vader bij het gezin woonde, is niet duidelijk.