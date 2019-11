Moeder ziet kat leven van zoontje redden

Een kat heeft vermoedelijk het leven van een Colombiaanse dreumes gered.

De kleine Samuel Leon was thuis alleen achtergelaten door zijn moeder. Zij was met haast naar haar werk gegaan en had de babyfoon met camera aangezet om haar kind in de gaten te kunnen houden. Tot haar verbazing ziet de moeder op de webcam dat haar kind uit de box klimt en naar een deuropening kruipt waarachter zich een steile trap naar beneden bevindt. Als de huiskat het jongetje zich richting het gevaar ziet begeven, grijpt ze razendsnel in.