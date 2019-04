Moeder van Angela Merkel overleden

Herlind Kasner, de moeder van Angela Merkel, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een regeringswoordvoerder woensdag bevestigd tegen persbureau DPA. Hij vroeg de media de privésfeer van de Duitse bondskanselier en haar familie te respecteren. Het tijdschrift SuperIllu en de krant Bild hadden het overlijden van Kasner begin april eerder gemeld.

De in Gdansk geboren Herlind Jentzsch volgde haar man Horst Kasner, een theoloog, in 1954 met de net geboren Angela van Hamburg naar Oost-Duitsland. Hij werd voorganger in een evangelische kerk en ging niet lang daarna in Templin leiding geven aan een opleidingsinstituut voor predikanten.

Als vrouw van een geestelijke mocht zij volgens Merkels biograaf Gerd Langguth niet lesgeven op staatsscholen, wel cursussen bij andere instellingen. Ze was een hartstochtelijk docente, die tot op hoge leeftijd talenonderricht gaf, met name Engels. Na de Duitse hereniging volgde ze de politieke carrière van haar dochter op de voet. Kasner, wier echtgenoot in 2011 stierf, bleef tot haar dood in Templin wonen.