Moeder schutter VS belde politie over wapen

De moeder van de 21-jarige verdachte van de schietpartij in El Paso, had enkele weken voor het bloedbad de politie gebeld over het wapenbezit van haar zoon. Ze maakte zich zorgen over het feit dat haar zoon een „AK-achtig” wapen bezat, zeggen advocaten van het gezin tegen ABC News.

De moeder van Patrick Crusius vroeg zich af of haar zoon wel volwassen en ervaren genoeg was om met zo’n geweer om te gaan. Ze kreeg naar verluidt te horen dat hij dat wapen mocht bezitten.

Angst voor immigratie oorzaak aanslagen in VS

De vrouw noemde haar naam of die van haar zoon niet. De politie zou ook niet om dergelijke informatie hebben gevraagd. De advocaten beklemtonen dat de moeder niet belde omdat ze dacht dat haar zoon een gevaar was voor iemand.

De politie arresteerde Crusius na de bloedige schietpartij in een Walmart in El Paso. Daar kwamen 22 mensen om het leven en raakten 26 personen gewond. De man zou volgens bronnen van ABC News hebben gezegd dat hij zoveel mogelijk Mexicanen wilde doodschieten.