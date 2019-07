Moeder perste misbruikverdachte Lügde af

Een moeder van een van de slachtoffers van een grote kindermisbruikzaak in Duitsland zou maandenlang een van de hoofdverdachten hebben afgeperst, voordat zij naar de politie stapte. Volgens de advocaat van de 56-jarige verdachte Andres V. heeft deze inmiddels aangifte tegen de vrouw gedaan.

De moeder zou in eerste instantie 500 euro zwijggeld hebben geëist en gekregen toen ze het misbruik van haar dochter ontdekte. Ze vroeg daarna om nog eens 2000 euro. Toen het wat haar betreft te lang duurde voordat de man over de brug kwam, stapte ze in oktober vorig jaar naar de politie om aangifte te doen.

De drie verdachten in de enorme zedenzaak hebben op de eerste dag van hun rechtszaak afgelopen maand tot ieders verrassing een volledige bekentenis afgelegd. De mannen worden verdacht van honderden gevallen van misbruik van kinderen, vooral op een camping in de plaats Lügde (Noord-Rijnland-Westfalen). De man die zou zijn gechanteerd staat terecht voor het misbruiken van 23 meisjes.