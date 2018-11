Moeder met baby in Canada gedood door beer

Een vrouw en haar baby zijn in Canada gedood door een grizzlybeer. Ze werden aangevallen in de buurt van Yukon, een deelgebied in het noordwesten van het land. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk.

De politie werd gebeld door de echtgenoot van de vrouw, die zei dat ook hij werd aangevallen in de buurt van de hut waar het gezin drie maanden woonde. De man schoot de beer dood, keerde huiswaarts en trof later de lichamen van zijn vrouw en dochter aan.

De lijkschouwer zegt dat de slachtoffers vermoedelijk aan het wandelen waren toen ze werden aangevallen door de grizzlybeer.