Moeder krijgt 30 jaar cel voor fatale brand

Een 38-jarige vrouw is door een rechtbank in Brussel in hoger beroep tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het veroorzaken van een brand waardoor haar drie kinderen om het leven kwamen. Dat gebeurde in 2015 in de plaats Lennik.

De vrouw was eerder tot 28 jaar veroordeeld maar ging in hoger beroep. Ze ontkent dat ze haar kinderen wilde doden. Behalve de celstraf kreeg ze ook tien jaar tbs.

Volgens regionale media destijds had de moeder de kinderen in een bijgebouw van de woning opgesloten en het pand vervolgens in brand gestoken. De kinderen waren twee, vier en zes jaar oud. Een vierde kind bleef ongedeerd. De man van de vrouw zou de brandweer hebben gealarmeerd, nadat zij de brand bij hem had gemeld.