Door een brand in het oosten van Slowakije zijn een moeder en vier kinderen om het leven gekomen. Het vuur brak vrijdagochtend vroeg uit in het pand in het dorp Richnava en breidde zich razendsnel uit over de vier kamers van het huis.

De brandweer vond de lichamen van de moeder (28) en de kinderen van tussen de vijf en negen jaar tijdens het blussen onder een ingestort dak. De oorzaak van de brand is niet bekend.