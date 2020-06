Moeder en drie kinderen komen om bij zwaar ongeluk Duitsland

Bij een zwaar verkeersongeval in de Duitse deelstaat Beieren zijn woensdagavond een vrouw en drie kinderen om het leven gekomen. De slachtoffers waren 49, 14, 14 en 12 jaar oud. De vrouw was de moeder van twee van de kinderen.

Het viertal was op slag dood. De auto waarin de slachtoffers zaten botste om onbekende reden hard op een vrachtwagen. De 58-jarige chauffeur van de truck is in shock naar het ziekenhuis gebracht.

De politie spreekt van een „pikzwarte week”, omdat eerder deze week ook al vier verkeersslachtoffers vielen in de regio.