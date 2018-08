De Belgische politie heeft een vrouw aangehouden die haar drie kinderen heeft gedood. De moeder deed woensdagochtend een zelfmoordpoging die mislukte, waarna ze werd gearresteerd.

De vrouw reed rond 02.00 uur met opzet tegen een brugpijler maar overleefde dat. Ze verklaarde vervolgens tegenover hulpverleners dat ze haar kinderen iets had aangedaan. In haar huis in de deelgemeente Varsenare van Jabbeke werden de drie levenloze lichamen van de kinderen gevonden, aldus Belgische media.