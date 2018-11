Moed van ‘dakloze’ in Melbourne wordt beloond

De voorbijganger die de aanslagpleger in Melbourne te lijf ging met een winkelwagen, houdt daar een leuk bedrag aan over. Australiërs zijn online geld aan het inzamelen voor de 46-jarige Michael Rogers. Maandagmorgen stond de teller op 110.000 Australische dollars, wat omgerekend neerkomt op zo’n 70.000 euro. Een mooie opsteker voor Rogers, die naar verluidt dakloos is, aldus omroep ABC.

‘Niet alle helden dragen capes’, luidt de kop van de inzamelingsactie voor Rogers op GoFundMe. Vrijdag ramde hij de dader meerdere keren met een winkelwagen toen die met een mes zwaaide richting twee agenten. Beelden daarvan werden op sociale media gedeeld.

De verdachte, de geradicaliseerde Hassan Khalif Shire Ali, doodde bij de aanval een eigenaar van een koffiezaak en verwondde twee mensen. Hij werd door de politie uiteindelijk doodgeschoten.