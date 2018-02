Modigliani schilderde zijn ex weg

Deskundigen in de Britse Tate Gallery hebben onder een schilderij van de Italiaanse kunstenaar Amadeo Modigliani een ander werk ontdekt. Toen zij het schilderij Portret van een Meisje uit 1917 met röntgenstralen onderzochten, ontdekten zij dat er een ander portret onder zat.

Waarschijnlijk is dat een afbeelding van Beatrice Hastings waarmee Modigliani korte tijd een stormachtige relatie had, die in 1916 eindigde. „Het is erg interessant te bedenken dat hij haar misschien heeft weg geschilderd”, zegt curator Nancy Ireson in The Guardian.

Wie het meisje is dat nu „voorop” staat, is niet bekend.

Modigliani (1884-1920) is vooral bekend van zijn geschilderde naakten en wat langgerekte portretten van vooral dames, die voor soms tientallen miljoenen worden geveild.