Modeontwerper Karl Lagerfeld (85) overleden

Karl Lagerfeld is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Franse krant Le Figaro bekendgemaakt. De Duitse modeontwerper, fotograaf en stilist was al verscheidene weken ziek. Vorige maand ontbrak hij door zijn steeds zwakkere gezondheid voor het eerst in vele jaren bij de Parijse modeweek.

Lagerfeld werd geboren in Hamburg, vermoedelijk op 10 september 1933 maar de exacte datum heeft hij nooit bevestigd, en vestigde zich begin jaren vijftig met zijn moeder in Parijs. Daar groeide hij uit tot een van de belangrijkste naoorlogse couturiers.

De jonge Lagerfeld viel al snel op als gepassioneerd tekenaar en mode-illustrator. Pierre Balmain huurde hem als eerste in. Daarna werkte hij als stilist voor de Franse modehuizen Jean Patou en Chloé en vervolgens voor het Italiaanse Fendi, waar hij in 1965 artistiek directeur werd. In 1983 werd Lagerfeld verantwoordelijk voor de collecties van Chanel. Daarnaast bracht hij ook onder eigen naam kledinglijnen uit.

Zelf droeg Lagerfeld in het openbaar steevast een zwart pak, wit overhemd met hoog gesloten boord en donkere zonnebril.