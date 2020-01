Modeontwerper Jean-Paul Gaultier zwaait na 50 jaar af

De Franse modeontwerper Jean-Paul Gaultier organiseert woensdag zijn allerlaatste show voor zijn modehuis in Parijs. Daarna gaat de 67-jarige couturier met pensioen.

„Deze show, waarmee ik mijn 50-jarig jubileum vier, zal ook mijn laatste zijn”, zegt Gaultier op Twitter. „Het wordt een mooi feestje met veel van mijn vrienden en we gaan veel plezier hebben tot heel, heel laat.” De coutureshow van de Franse ontwerper vindt plaats in het Théatre du Chatelet in Parijs.

Hoewel de Fransman zelf stopt met ontwerpen, gaat het bedrijf wel door zonder hem.

Gaultier startte zijn modelabel in 1982 en is bekend geworden door zijn vernieuwende stijl, te herkennen aan excentrieke ontwerpen en veel bloot. Zo ontwierp hij meerdere outfits voor Madonna in de jaren negentig, waarvan de iconische bustier met puntige cups die ze tijdens haar ‘Blond Ambition Tour’ droeg één van de bekendste is. Ook werkte hij met modellen met tatoeages, plussize-modellen en kleedde hij mannelijke modellen met kilts en rokken. Na zijn eerste prêt-à-portercollectie, dat letterlijk ‘klaar om te dragen’ betekent, werd het bekende Bretonse streepjesshirt onlosmakelijk verbonden met de modeontwerper.

Van 2003 tot 2010 was de Fransman ook creatief directeur van de vrouwencollectie van Hermès, een klassiek Frans merk vooral bekend om zijn lederwaren en juwelen.

In oktober 2014 maakte Gaultier zijn laatste prêt-à-portercollectie en ging hij alleen verder met zijn haute-couturecollectie. Hij zei dat hij genoeg had van het hoge tempo en de commerciële druk van hedendaagse mode.

De couturier maakte niet alleen kleding maar ook parfum voor mannen en vrouwen. De fles van deze geuren is te herkennen aan de opvallende vorm: het silhouet van een mannen- of vrouwentorso. Zijn mannengeur Le Mâle kwam in 1995 op de markt, en is een van de best verkochte mannengeuren in Europa.