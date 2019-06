Mnuchin niet in de fout bij aangiftes Trump

De Amerikaanse minister van Financiën Stevern Mnuchin heeft niet onwettig gehandeld toen hij weigerde om het Congres te voorzien van de belastingaangiftes van president Donald Trump. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag verklaard.

Trump brak met de decennialange gewoonte van presidentskandidaten hun aangifte bij de fiscus vrij te geven. Trump deed dat niet, ook niet nadat hij zijn intrek in het Witte Huis had genomen. Het Congres wil Trumps belastingaangiftes over de afgelopen zes jaar inzien.

Volgens het ministerie van Justitie beschermen federale wetten de vertrouwelijkheid van belastingaangiftes.