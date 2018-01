Mnangagwa wil bloedbad liever vergeten

De nieuwe president van Zimbabwe heeft zijn land opgeroepen niet langer stil te staan bij een van de pijnlijkste episodes uit zijn geschiedenis: het bloedbad dat het leger aanrichtte onder de minderheidsgroepering Ndebele in de jaren tachtig, waardoor circa 20.000 mensen om het leven kwamen.

Mnangagwa, die Robert Mugabe in november verving als president, was zelf minister van Staatsveiligheid toen de slachtpartij in 1983 begon, drie jaar na de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Volgens veel critici draagt hij een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor de moorden. Mugabe heeft de periode eerder „een moment van gekte” genoemd.

„We moeten naar de toekomst kijken”, zei Mnangagwa in een interview. „Het vertrouwen moet er zijn om ons, in deze nieuwe samenstelling, niet naar het verleden te laten kijken.”