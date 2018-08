Mnangagwa beëdigd als president van Zimbabwe

Emmerson Mnangagwa is beëdigd als president van Zimbabwe. Hij legde de ambtseed af tijdens een ceremonie in een stadion in Harare.

De beëdiging had eigenlijk eerder moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege gesteggel over de verkiezingsuitslag. De oppositie was naar het constitutioneel hof gestapt met klachten over gesjoemel. Die hoogste rechtbank oordeelde vrijdag dat niet is bewezen dat Mnangagwa op frauduleuze wijze de verkiezingen in juli heeft gewonnen.

Mnangagwa kreeg bij de presidentsverkiezing van vorige maand iets meer dan 50 procent van de stemmen. Oppositieleider Nelson Chamisa houdt vol dat hij eigenlijk de winnaar is. Hij gaf zaterdag wel toe dat zijn juridische mogelijkheden zijn uitgeput. Chamisa stelde dat de top van zijn partij later bijeen komt om vervolgstappen te bespreken.