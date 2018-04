Mitt Romney keert terug op politieke toneel

Mitt Romney (71) is van plan om dit jaar terug te keren in de landelijke politiek van de Verenigde Staten. De politicus heeft zich in zijn thuisstaat Utah namens de Republikeinse Partij kandidaat gesteld voor een zetel in de Amerikaanse Senaat. De verkiezing hiervoor is op dinsdag 6 november van dit jaar.

Door zijn naamsbekendheid maakt de relatief gematigde Romney een goede kans op de nominatie namens zijn partij, maar hij zal in de voorverkiezing en voor zijn partijgenoten nog wel moeten afrekenen met een tiental vaak zeer rechtse tegenstanders. De Republikeinen houden dit weekend een conventie in Utah, waarin de partijleden de kandidaat van hun voorkeur aanwijzen.

President Donald Trump heeft schoorvoetend de kandidatuur van Romney gesteund. De twee vochten de afgelopen jaren geregeld een verbaal gevecht met elkaar uit in de media.

Zo noemde Romney Trump in 2016 een „nepper en een oplichter”. Trump op zijn beurt vond dat Romney een slechte presidentscampagne voerde in 2012, waarbij hij verloor van de Democraat Barack Obama. De laatste tijd zijn de gemoederen tussen de twee kemphanen bedaard.

Romney hoopt de opvolger te worden van Orrin Hatch (84), de man die nu een van de twee senatoren is namens Utah. Hatch neemt eind dit jaar na 42 jaar afscheid van de Senaat en stelt zich niet herkiesbaar. De andere senator van Utah Mike Lee is in 2016 aan zijn termijn van zes jaar begonnen.

Omdat in Utah van oudsher een grote meerderheid van de kiezers Republikeins stemt, maakt de kandidaat namens deze partij een zeer grote kans om uiteindelijk tot senator te worden verkozen.