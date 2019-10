Mitt Romney heeft nepaccount op Twitter

WASHINGTON (ANP).De Amerikaanse politicus Mitt Romney heeft een geheim account op Twitter. Hij wil anoniem en in alle stilte discussies over zichzelf volgen, zegt hij in een interview met het tijdschrift The Atlantic.

Romney volgt naar eigen zeggen ongeveer 700 accounts, onder anderen van journalisten, sporters en comedians. Romney volgt president Donald Trump (@realdonaldtrump en @POTUS) echter niet. Die twittert hem te veel. Romney vergelijkt Trump met zijn eigen nichtje op Instagram: „Ik hou van haar, maar aah, het is te veel.”

In het interview noemde Romney de naam van het account niet. Een verslaggever van tijdschrift Slate ging vervolgens op onderzoek uit en ontdekte het account @qaws9876 van ene Pierre Delecto. Dat account is aangemaakt in juli 2011, een maand nadat Romney had bekendgemaakt dat hij president wilde worden. Delecto volgt onder anderen de kleinkinderen van Romney en een paar oud-medewerkers van hem.

Toen The Atlantic Romney daarmee confronteerde, was zijn enige antwoord „c’est moi”, Frans voor „ik ben het”. Romney spreekt vloeiend Frans, omdat hij op jonge leeftijd enkele jaren in Frankrijk werkte als mormoon missionaris.

Romney was in 2012 presidentskandidaat van de Republikeinen, maar hij verloor van de zittende president Barack Obama. Tegenwoordig is Romney een van de belangrijkste Republikeinse critici van president Donald Trump. Romney zit voor de staat Utah in de Senaat in Washington.

Enkele weken geleden was ‘Pierre Delecto’ nog actief op Twitter. Toen een van de Republikeinen kritiek uitte op Trumps houding tegenover de Syrische Koerden, antwoordde Pierre Delecto: „Ik ben het ermee eens dat het een verschrikkelijk besluit van Trump was, maar wat kan de Senaat doen om het te stoppen?”