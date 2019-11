Mist: mooi en gevaarlijk

Mist. Een prachtig fenomeen om te fotograferen. Maar ook een levensgevaarlijk verschijnsel onderweg.

Mist is karakteristiek voor de herfst. Mooi weer gaat dan vaak gepaard met mist. Dat komt omdat de aarde deze weken sneller afkoelt dan de zee. Boven het water ontstaat –onzichtbaar– vochtige lucht. Die drijft naar het land, koelt daar af omdat de aarde koeler is, en vormt daar –zichtbare– mist. Dit gebeurt het meest in een hogedrukgebied met weinig wind.

Dat zijn ook ideale omstandigheden voor een waterig herfstzonnetje. Zodra die gaat schijnen, gaat de temperatuur omhoog en verdampen de mistdruppeltjes.

In de Bijbel wordt dit beeld gebruikt voor een vergelijking met de vergeving van zonden. In Jesaja 44:22 staat: „Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk.”

De kanttekening vermeldt hierbij: „Dat is, gelijk Ik maken kan dat de dikke duistere wolken haast verdwijnen, alzo delg Ik ook uw zonden uit.”

Nevel is trouwens een lichte vorm van mist. Bij nevel is het zicht meer dan een kilometer, bij mist minder dan die 1000 meter.

Tegenwoordig is het minder vaak mistig dan vroeger. Dat komt omdat de lucht schoner is geworden sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Voor automobilisten goed nieuws. Mistliefhebbende fotografen zullen het ijzer moeten smeden als het heet is.