Missouri executeert moordenaar

In de Amerikaanse staat Missouri is een 51-jarige man met een dodelijke injectie geëxecuteerd die onder andere was veroordeeld voor een moord in 1996. In een gevangenis in Bonne Terre werd het vonnis voltrokken ondanks verzoeken om dat niet te doen omdat de man een zeldzame ziekte had die zijn dood pijnlijk zou kunnen maken.

Russell Bucklew kreeg de doodstraf voor de moord op de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin en het ontvoeren en verkrachten van de vrouw. Zijn executie was al twee keer eerder op het laatste moment afgeblazen.

De executie verliep volgens Amerikaanse media zonder „zichtbare complicaties” ondanks de bezorgdheid van zijn advocaat en mensenrechtenactivisten. Het was de eerste doodstraf die sinds januari 2017 in Missouri werd voltrokken.