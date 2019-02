‘Missing man’ door alleen vrouwen in VS

Voor het eerst in de geschiedenis van het Amerikaanse leger zal een formatie straalvliegtuigen met alleen vrouwelijke piloten een zogenoemde ‘missing man fly-over’ geven. Dat gebeurt ter ere van de begrafenis van Rosemary Mariner, de eerste vrouwelijke straaljagerpiloot in de VS.

Zij bezweek afgelopen week aan de gevolgen van eierstokkanker. Mariner schreef geschiedenis door in 1974 als eerste vrouw een tactische straaljager te besturen. Tijdens de Golfoorlog in 1991 was ze de eerste vrouw die leiding gaf aan een squadron gevechtsvliegtuigen.

Bij een fly-over geven normaal gesproken vier toestellen in een bepaalde formatie een groet aan (bijvoorbeeld) een gevallen piloot.