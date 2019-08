Missie bracht mogelijk leven naar de maan

Op de maan komt misschien een vorm van leven voor, dankzij een recente ruimtemissie. Een Israëlische sonde sloeg een paar maanden geleden in op het oppervlak van de maan bij een mislukte landing. Aan boord waren duizenden beerdiertjes, die waren meegenomen vanaf de aarde, en de kans is groot dat zij de crash en de onherbergzame omstandigheden op de maan hebben overleefd, zegt een organisatie die betrokken was bij de missie.

Beerdiertjes zijn ongeveer een halve millimeter lang. Ze waren naar de maan gebracht voor de Arch Mission Foundation. Die organisatie zoekt in de ruimte naar een andere plek waar mensen kunnen wonen, voor het geval de aarde ooit onbewoonbaar wordt. "De overlevingskansen voor de beerdiertjes zijn extreem groot", aldus de Arch Mission Foundation.

Het is wel de vraag in hoeverre de diertjes echt leven op de maan. Beerdiertjes staan er om bekend dat ze extreme omstandigheden kunnen overleven. Ze zijn bestand tegen kou en hitte, kunnen lang zonder voedsel, water en zuurstof en kunnen zelfs veel straling doorstaan. De diertjes verschrompelen, raken al hun water kwijt, leggen hun lichaam helemaal stil en worden schijndood. Dat kunnen ze jaren volhouden.

Mogelijk zijn de beerdiertjes op de maan nu ook schijndood. "Ze kunnen zich niet bewegen of voortplanten. Ze zijn bevroren in de tijd. Ze moeten worden teruggebracht naar een plek met een geschikte atmosfeer en dan gerehydrateerd worden. Dan kunnen ze misschien worden gereanimeerd", nuanceert de Arch Mission Foundation.