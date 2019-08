‘Misdadige generaal’ legerchef Sri Lanka

Een generaal die volgens de Verenigde Naties een belangrijke rol heeft gespeeld bij oorlogsmisdaden tijdens de burgeroorlog in Sri Lanka, is nu Commandant der Strijdkrachten. President Maithripala Sirisena benoemde Shavendra Silva (55) tot legerleider van Sri Lanka, zo maakte het leger maandag bekend.

Tijdens de langdurige strijd tussen het regeringsleger en de Tamiltijgers, een separatistische beweging in het noorden van het land, kwamen zo’n 100.000 mensen om het leven. Vooral het slotoffensief in 2009 was zeer bloedig. Tienduizenden burgers kwamen om. Volgens een VN-rapport heeft Silva destijds als commandant van een legerdivisie oorlogsmisdaden laten plegen door zijn troepen.

De Amerikaanse ambassade in Colombo zegt „diep bezorgd” te zijn over de aanstelling en noemt de beschuldigingen aan het adres van de generaal „ernstig en geloofwaardig”. Volgens de Amerikanen ondermijnt de benoeming Sri Lanka’s internationale reputatie.