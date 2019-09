Minuut stilte voor Chirac in Frans parlement

Het Franse Lagerhuis heeft een minuut stilte gehouden voor Jacques Chirac. De voorzitter van de Nationale Vergadering onderbrak de zitting toen het nieuws over het overlijden van de oud-president bekend werd.

Chirac (86) was na Fran├žois Mitterrand de langstzittende president van Frankrijk. Hij was van 1995 tot 2007 aan de macht. Chirac overleed volgens zijn schoonzoon vredig in het bijzijn van zijn naasten. Hij kampte met gezondheidsproblemen en was de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar gezien.