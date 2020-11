Minstens zeven bootmigranten komen om bij Canarische Eilanden

Zeker zeven migranten zijn omgekomen toen hun bootje vlak ten noorden van het Spaanse eiland Lanzarote ten onder ging. Aangenomen wordt dat er tussen de twintig en dertig mensen aan boord waren van het kleine vaartuig. 28 mensen konden worden gered of bereikten op eigen kracht de kust. Lanzarote is een van de Canarische Eilanden en ligt bijna 150 kilometer van de kust van Afrika.

De eilanden hebben dit jaar te maken met een groeiende instroom van Afrikaanse migranten. Meer dan 18.000 van hen bereikten de archipel dit jaar, van wie ongeveer de helft in de afgelopen maand. De Spaanse regering van premier Pedro Sánchez heeft tijdelijke kampen laten opzetten voor maximaal 7000 mensen en heeft in verschillende Afrikaanse landen een diplomatiek offensief gelanceerd om ervoor te zorgen dat er minder migranten naar de Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan komen.