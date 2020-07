Minstens vijf doden bij bosbrand Oost-Oekraïne

Bij een bosbrand in het oosten van Oekraïne zijn minstens vijf personen om het leven gekomen en zijn zeker 110 huizen verwoest, meldt de Oekraïense rampenbestrijdingsdienst. De brand woedt in de buurt van de stad Loegansk, die in handen is van gewapende Ruslandgezinde rebellen.

De doden vielen in een volkstuinencomplex. Daar werden vijf lichamen gevonden. Negen personen zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De brand zou tot nu toe zeker 30 woonhuizen en 80 datsja’s, ofwel buitenhuizen, hebben verwoest

De oorzaak van de brand is tot dusver onduidelijk, maar een sterke wind en kurkdroog gras zouden hebben bijgedragen aan de verspreiding van het vuur. Meer dan 400 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te blussen. Die bestrijkt ongeveer 90 hectare.

Volgens de autoriteiten kunnen er geen blusvliegtuigen worden ingezet. Het risico dat separatisten zo’n 25 kilometer verderop die zouden neerhalen, zou te groot zijn. Dichter bij het front zou sprake zijn van een tweede brandhaard.