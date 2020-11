Minstens vier bootmigranten komen om bij Canarische Eilanden

Minstens vier migranten zijn dinsdag omgekomen toen hun boot met een dertigtal opvarenden kapseisde voor de kust van het Canarische eiland Lanzarote, meldt de lokale reddingsdienst. Er worden nog opvarenden vermist.

„Een geïmproviseerde boot kapseisde rond 19.30 uur lokale tijd toen hij de kust naderde, vijf van de inzittenden konden het land bereiken en de hulpdiensten redden vijftien anderen”, vertelde een woordvoerder van de hulpdiensten. „De lichamen van twee overleden mensen zijn gevonden, de zoektocht naar andere inzittenden van de boot gaat door”, gaf de woordvoerder aanvankelijk ook aan.

Ze zei dat het drama zich afspeelde aan de kust bij het vissersdorpje Orzola, ten noorden van Lanzarote, een eiland in de archipel van de Canarische Eilanden, gelegen in de Atlantische Oceaan voor de Marokkaanse kust.

Kort daarna maakte de directeur van de lokale hulpdiensten bekend dat nog twee mensen dood waren aangetroffen en dat er momenteel 28 overlevenden waren. Hij schatte dat er nog drie andere overleden migranten moeten worden gevonden.

De Canarische Eilanden hebben dit jaar te maken met een groeiende instroom van Afrikaanse migranten. Meer dan 18.000 van hen bereikten de archipel dit jaar, van wie ongeveer de helft in de afgelopen maand. De Spaanse regering van de linkse premier Pedro Sánchez heeft tijdelijke kampen laten opzetten voor maximaal 7000 mensen en heeft in verschillende Afrikaanse landen een diplomatiek offensief gelanceerd om ervoor te zorgen dat er minder migranten naar de Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan komen.