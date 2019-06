Door een mijnongeluk in Congo zijn zeker 36 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een kopermijn in het zuidoosten van het land, die voor het grootste deel eigendom is van het bedrijf Glencore en voor een deel is ingestort.

De omgekomen mijnwerkers zouden volgens lokale autoriteiten illegaal met het winnen van koper bezig zijn geweest. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden. De oorzaak van het instorten is niet bekend.