Minstens 21 doden bij busongeluk in Guatemala

Door een botsing tussen een passagiersbus en een vrachtwagen met aanhanger zijn zaterdag in Oost-Guatemala zeker 21 mensen om het leven gekomen. Veel andere mensen zijn gewond geraakt, zeiden de autoriteiten van het Midden-Amerikaanse land.

Onder de reeds geïdentificeerde dodelijke slachtoffers zijn zeven minderjarigen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. De chauffeur van de bus is gearresteerd. In de bus zaten ongeveer vijftig passagiers.

Het ongeval vond plaats in de buurt van de stad Gualán, niet ver van de Atlantische kust van Guatemala. De passagiersbus was op weg naar de stad Santa Elena, vlakbij de grens met Mexico. Het was niet meteen duidelijk wat de oorzaak was van de crash.