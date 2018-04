Bij een brand in een karaokebar in de Zuid-Chinese stad Qingyuan zijn dinsdag zeker achttien mensen omgekomen en vijf gewond geraakt. Volgens Chinese media gaat de politie uit van brandstichting.

In februari kwamen in Qingyuan ook al negen mensen om het leven bij een brand in een vuilverwerkingsbedrijf. Die brand werd vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk.