Minstens 17 doden bij gevangenisopstand in Venezuela

Tijdens een gevangenisopstand in Guanare, in het westen van Venezuela, zijn minstens 17 gevangenen omgekomen en negen mensen gewond geraakt. Onder de gewonden bevindt zich de directeur van de gevangenis. Dat meldden de militaire autoriteiten die geen verklaring geven voor de opstand.

De gevangenen zouden hun bewaarders hebben aangevallen tijdens een poging om te overleggen met de gevangenisdirecteur. Die raakte gewond aan zijn rug.

De gevangenenrechtengroep Venezuelan Prison Observatory (OVP) zei dat de penitentiaire inrichting overvol is. „De gevangenis is gebouwd voor 750 mensen, maar er verblijven er momenteel 2500”, aldus Carolina Giron van OVP. „De gevangenen zijn van streek omdat ze geen bezoek mogen ontvangen en geen water en voedsel hebben vanwege de quarantainemaatregelen die sinds 18 maart van kracht zijn. Het overgrote deel van hen is ondervoed en heeft tuberculose.”