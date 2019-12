Door een botsing tussen een passagiersbus en een vrachtwagen met aanhanger zijn zaterdag in Oost-Guatemala zeker zeventien mensen om het leven gekomen, volgens lokale artsen en brandweerlieden.

Het ongeval vond plaats in de buurt van de stad Gualán, niet ver van de Atlantische kust van Guatemala. De passagiersbus was op weg naar de stad Santa Elena, vlakbij de grens met Mexico. Het was niet meteen duidelijk wat de oorzaak was van de crash.