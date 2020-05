Minnesota besluit tot grootste mobilisatie nationale garde ooit

De gouverneur van Minnesota heeft na nachtenlange rellen toestemming gegeven voor de „volledige mobilisatie” van de nationale garde. Het gaat om de grootste mobilisatie van de gardisten in de geschiedenis van de staat.

„Deze stap is nooit eerder gezet in de 164-jarige geschiedenis van de nationale garde van Minnesota”, zei gouverneur Tim Walz op een persconferentie. Hij zei dat geen enkele burgemeester in het land zelf de middelen heeft om tegenwicht te bieden aan georganiseerde pogingen de samenleving te ontwrichten.

De rellen braken uit na de dood van de zwarte George Floyd, na een hardhandige arrestatie door de politie. De agent die knielde op de nek van Floyd is inmiddels zelf aangehouden, maar de demonstraties gaan door. Ook in andere delen van land gaan mensen de straat op.

De nationale garde behoort tot de reservestrijdkrachten van de VS. De gouverneur kan besluiten de gardisten in te zetten bij natuurrampen en andere noodsituaties. Walz zegt dat hij daar ook contact over heeft gehad met collega’s in omliggende staten. „Zij zullen ons aanzienlijke ondersteuning geven via hun nationale gardes.”

De autoriteiten in Minnesota hadden al een beroep gedaan op de nationale garde om de politie te ondersteunen in Minneapolis, waar Floyd om het leven kwam. Daar gaan de demonstraties gepaard met brandstichting en plunderingen.

President Donald Trump uitte zaterdag kritiek op burgemeester Jacob Frey van Minneapolis. „Hoe komt het toch dat al die plaatsen die zo slecht worden verdedigd worden gerund door progressieve democraten?”, schreef hij op Twitter. „Stel je hard op en vecht (arresteer de slechte types). KRACHT!”