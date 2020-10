Ministers Turkije en Griekenland in gesprek over problemen

Voor het eerst sinds de crisis tussen Turkije en Griekenland over proefboringen in de Middellandse Zee hebben de buitenlandministers van beide NAVO-landen elkaar persoonlijk ontmoet om de onderlinge problemen te bespreken. Op een veiligheidsforum in de Slowaakse hoofdstad Bratislava bespraken Mevlüt Çavuşoğlu en zijn Griekse ambtgenoot Nikos Dendias „bilaterale en regionale onderwerpen”, meldde het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Beide landen liggen al maanden in de clinch over hun claims op fossiele energiebronnen voor hun kust. Athene is erg ontstemd over proefboringen door een Turks onderzoeksschip, terwijl de Turken keer op keer hun recht op het exploiteren van gas- en oliebronnen benadrukken.

Bij de NAVO heerst de vrees dat marineschepen van beide landen al dan niet per ongeluk bij incidenten betrokken raken. NAVO-chef Jens Stoltenberg was afgelopen week in Ankara en Athene in een poging de voorzichtige toenadering tussen beide landen een steun in de rug te geven. Ze kwamen onlangs overeen een ‘hotline’ te openen om te voorkomen dat een aanvaring of ander incident uit de hand loopt.