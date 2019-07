Ministers nemen ontslag met Johnson als PM

Drie ministers dreigen op te stappen als Boris Johnson wordt gekozen tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Johnson is de gedoodverfde favoriet in de race om het Britse premierschap. Zijn opponent Jeremy Hunt staat ver achter in de peilingen.

Volgens de Britse krant The Times zijn David Gauke (minister van Justitie), Philip Hammond (minister van Financiƫn) en Rory Stewart (minister van Internationale Ontwikkeling) bezig met hun ontslagbrief om deze direct na zijn aanstelling als opvolger van premier Theresa May aan Boris Johnson te overhandigen. Op 23 juli wordt bekendgemaakt wie de nieuwe bewoner wordt van Downingstreet 10, de ambtswoning van de Britse premier.

Johnson heeft tijdens de verkiezingscampagne al meerdere keren geroepen dat hij hoe dan ook de Europese Unie op 31 oktober wil verlaten, zelfs als hiervoor een no-deal Brexit nodig is. Hij is zelfs bereid het parlement naar huis te sturen om dit erdoor te drukken.