Ministerie VS verdedigt achterhouden van Ruslandrapport

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft woensdag zijn beslissing verdedigd om een rapport achter te houden over Russische pogingen om het beeld van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden negatief te beïnvloeden. De Russen zouden de 77-jarige Biden willen afschilderen als geestelijk instabiel en ongeschikt voor het presidentschap.

Een conceptversie van het rapport werd begin juli overhandigd aan de afdeling van het ministerie die verantwoordelijk is voor het informeren van het parlement en het publiek, maar de publicatie werd daarna tegengehouden. Waarnemend minister Chad Wolf zei woensdag tegen de rechtse nieuwszender Fox News dat het rapport niet is gepubliceerd omdat het te weinig context zou bevatten en „erg slecht geschreven” zou zijn.

Volgens Wolf hebben zowel hij als ambtenaren van het ministerie vragen gesteld over het rapport en verzocht het te laten herschrijven. „Ik ga verder met mijn werk, om ervoor te zorgen dat alle informatie die vanuit ons ministerie naar buiten komt van de hoogste kwaliteit is”, aldus Wolf.

In de conceptversie van het rapport staat dat Russische staatsmedia waaronder RT (voorheen Russia Today) en Sputnik tussen september 2019 en mei 2020 informatie verspreidden over de geestelijke gezondheid van Biden, die volgens die Russische platformen slecht zou zijn. Een website die door Rusland is opgezet stelde dat versprekingen door Biden symptomen van dementie zijn. Biden zegt dat hij al vanaf zijn jeugd stottert. In het conceptrapport stond ook dat Iraanse en Chinese media in publicaties vraagtekens zetten bij de geestelijke gezondheid van president Donald Trump (74).