Ministerie geeft Mueller-rapport vrij

Het Amerikaanse ministerie van Justitie geeft een geredigeerde versie vrij van het onderzoeksrapport van speciaal aanklager Robert Mueller. Dat moet donderdag gaan gebeuren, zegt een woordvoerster van het departement. Ook het publiek krijgt volgens haar inzage in het document.

Mueller deed onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij leverde zijn rapport vorige maand in bij minister William Barr (Justitie), die vervolgens een samenvatting vrijgaf van de voornaamste conclusies. Hij meldde onder meer dat er geen bewijs is gevonden dat leden van het campagneteam van Trump hebben samengespannen met de Russen.

Barr concludeerde ook dat er onvoldoende bewijs is dat Trump probeerde het onderzoek te dwarsbomen, iets waar Mueller geen oordeel over zou hebben geveld. Trump verkondigde alvast dat hij „volledig is vrijgepleit”.

Democraten in het Congres, die oppositie voeren tegen Trump en zijn Republikeinen, nemen geen genoegen met een geredigeerde versie. Zij willen dat Barr het volledige rapport overdraagt en inzage geeft in het achterliggende bewijs.