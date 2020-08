Minister: Wit-Rusland staat open voor gesprek over verkiezingen

De Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken zegt open te staan voor een gesprek over de verkiezingen van afgelopen weekend. Polen en Tsjechië riepen daartoe op.

„We zijn bereid om een constructief en objectief gesprek te voeren over onze verkiezingen”, zei Vladimir Makej in gesprek met zijn Zwitserse ambtsgenoot. „Wit-Rusland is bereid een gesprek te voeren met onze buitenlandse bondgenoten over alle zaken rond de ontwikkelingen in het land.”

De Tsjechische premier Andrej Babis zei vrijdag dat er nieuwe verkiezingen moeten komen waarbij wel buitenlandse waarnemers worden toegelaten. De Wit-Russische oppositie zegt dat president Alexander Loekasjenko heeft gefraudeerd waardoor hij en niet oppositieleider Svetlana Tichanovskaja de verkiezingen heeft gewonnen.

Sinds de bekendmaking van de exit-poll zijn iedere dag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de uitslag. In totaal zijn ongeveer 7000 mensen opgepakt bij de demonstraties. De regering heeft beloofd ze vrijdag allemaal vrij te laten. Ondanks die belofte zijn vrijdag weer duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren.