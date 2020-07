Minister: windmolens Vlaanderen dreigen stil te vallen

Windmolens in Vlaanderen dreigen te worden stilgezet en nieuwe mogen niet meer worden geplaatst, waarschuwt de Vlaamse regering. Verstrekte vergunningen zijn mogelijk niet geldig omdat niet is onderzocht of burgers en de natuur wel afdoende beschermd zijn tegen bijvoorbeeld het lawaai en de slagschaduw van de turbines.

Zo’n milieu-effectbeoordeling zou wel moeten worden uitgevoerd, oordeelde het Europees Hof van Justitie vorige maand. Die uitspraak brengt de doelen voor de overgang naar duurzame energie „ernstig in gevaar”, vreest de Vlaamse energieminister Zuhal Demir. De energievoorziening zou zelfs in de knel kunnen komen.

Het parlement zou daarom bij wet zijn uitdrukkelijke zegen moeten geven aan de bestaande, mogelijk tekortschietende regels, vindt Demir. Dan kunnen windmolenbouwers nog drie jaar vooruit. In de tussentijd komen er nieuwe normen, waarvan het effect op de omgeving wel wordt beoordeeld.