„Minister wil Mueller-rapport niet vrijgeven”

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr zal voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden getuigen over het rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller. Maar hij is niet van plan het rapport in zijn geheel vrij te geven. Dat heeft de Democratische commissievoorzitter Jerry Nadler gezegd.

De minister heeft Nadler telefonisch toegezegd dat hij binnenkort een verklaring komt afleggen. De commissievoorzitter baalt er echter van dat waarschijnlijk niet het hele rapport openbaar komt. „Daar zijn we, op zijn zachtst gezegd, niet blij mee”, aldus Nadler. De Democraten hadden Barr gevraagd om uiterlijk 2 april het rapport te overhandigen.

Niemand buiten het ministerie van Justitie heeft het volledige rapport van Mueller nog gezien, ook het Witte Huis niet. In de samenvatting van het rapport die Barr bekendmaakte staat dat er tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016 geen sprake was van een heimelijke samenspanning tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland.