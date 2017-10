Minister wil helderheid rond Bende van Nijvel

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel moet de onderste steen bovenkomen. „Te veel is onopgehelderd”, zei de Belgische minister van Justitie Koen Geens dinsdag in het parlement na de recente onthulling dat een voormalige rijkswachter mogelijk lid was van de moorddadige organisatie uit de jaren tachtig.

Zo nodig komt er extra geld en personeel voor het onderzoek, maar Geens zei dat de verwachtingen niet te hoog moeten zijn. Volgens hem zijn er in het verleden pogingen gedaan het onderzoek te dwarsbomen. Hij had het over „een besmeurde erfenis”.

De oud-rijkswachter heeft volgens een familielid op zijn sterfbed opgebiecht dat hij het bendelid was dat bekendstaat als ‘De Reus’. Ongetwijfeld interessant, aldus Geens, maar onderzoek naar zijn DNA en vingerafdrukken heeft daar geen bewijs voor geleverd.

Bij de overvallen van de Bende van Nijvel op onder meer Delhaize-supermarkten kwamen 28 mensen om. Voor informatie die leidt tot de aanhouding van de daders heeft de supermarktketen 250.000 euro tipgeld klaarstaan.