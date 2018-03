Minister weg na moord op journalist

De Slowaakse minister van Cultuur Marek Madaric is afgetreden in verband met de moord op de onderzoeksjournalist Jan Kuciak. De lichamen van de journalist en zijn vriendin zijn afgelopen weekend aangetroffen in hun huis in Velka Maca, 65 kilometer ten oosten van de hoofdstad Bratislava. Ze waren doodgeschoten.

Madaric verklaarde dat hij het „niet kon verdragen” dat een journalist tijdens zijn ambtsperiode wordt vermoord. Volgens de politie is het aannemelijk dat het stel is vermoord wegens het speurwerk van de journalist.

De 27-jarige Kuciak was onderzoeksjournalist bij het Slowaakse Aktuality.sk. De nationale media meldden dat de Italiaanse maffia vermoedelijk achter de liquidatie zit. Kuciak werkte aan een reportage, waarvan een deel woensdag is gepubliceerd, over een ingewikkeld maffianetwerk met verbindingen tot in de hoogste regeringskringen. De betrokkenen zouden EU-geld hebben verduisterd.

De Europese Unie volgt de zaak op de voet, zei EU-commissaris Günther Oettinger tegen het Duitse blad Die Welt. Hij houdt het voor mogelijk dat landbouwsubsidies „zijn misbruikt voor criminele doeleinden” en verwacht binnen een paar weken helderheid te krijgen over de geldstromen.