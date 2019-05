Minister VS zegt trip Europa af om Venezuela

De Amerikaanse waarnemend minister van Defensie Patrick Shanahan heeft woensdag een geplande reis naar Europa geannuleerd. Hij blijft in de VS om te helpen coördineren bij de ontwikkelingen rond Venezuela en de militaire inzet bij de Amerikaans-Mexicaanse grens. Dat liet het Pentagon weten.

De aankondiging kwam toen de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis voor woensdag een vergadering plande om de volgende stappen in het politiek chaotische Venezuela te bespreken.

Eerder op de dag noemde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo militair ingrijpen in Venezuela een optie. „Als dat nodig is, dan is dat wat we doen”, zei Pompeo tijdens een interview met Fox News over militair ingrijpen.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zei woensdag dat hij informatie over ‘scheuren’ binnen het Venezolaanse leger had ontvangen, die zouden kunnen leiden tot de „ineenstorting” van de socialistische regering onder leiding van Nicolás Maduro.