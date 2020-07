Minister VS verdedigt aanpak rellen

De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, heeft dinsdag voor een door de Democraten geleide commissie van het Huis van Afgevaardigden de aanpak van de recente rellen verdedigd.

Ook keerde hij zich tegen de beweerde politieke invloed op justitie. Hij ontkende beschuldigingen dat hij zijn macht had misbruikt om de medewerkers van president Donald Trump te helpen en de hoop op herverkiezing van Trump te stimuleren.

Commissievoorzitter Jerrold Nadler opende de zitting met enkele vernietigende opmerkingen tegen Barr: „Uw ambtsperiode wordt gekenmerkt door een aanhoudende oorlog tegen de professionele kern van het departement, in een kennelijke poging om gunsten voor de president veilig te stellen.”

Barr antwoordde afgemeten: „Ik voel volledige vrijheid om te doen wat naar mijn mening juist is.”

Barr verwierp een bewering van Nadler dat een operatie om federale agenten in Amerikaanse steden in te zetten, met name Portland (Oregon) een poging was om de herverkiezingscampagne van Trump te stimuleren.

Geweld

Barr zei ook dat hij geen actie had ondernomen om medewerkers van Trump te helpen en dat ze geen speciale voorrechten verdienen, maar ook niet harder moeten worden behandeld dan andere beklaagden.

De hoorzitting markeert Barrs eerste getuigenis voor het Huis sinds hij in februari 2019 aantrad.

De Verenigde Staten zien al wekenlang wijdverspreide, meestal vreedzame protesten tegen raciale vooroordelen en politiegeweld na de gewelddadige dood van arrestant George Floyd bij een politieactie in Minneapolis in mei.

Barr heeft gewezen op brandstichtingen en geweld dat bij sommige protesten is uitgebroken, waarvan uiterst linkse elementen de schuld kregen. Barr verdedigde het gebruik van federale wetshandhaving om de protesten in Portland te onderdrukken.