De Amerikaanse minister Alexander Acosta (Werkgelegenheid) stapt op. Hij lag onder vuur vanwege zijn rol bij de vervolging van de van kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein.

Acosta was in 2008 aanklager en regelde destijds dat Epstein schuld bekende in twee aanklachten wegens prostitutie waardoor hij een veel zwaardere straf wegens het misbruik van minderjarige meisjes ontliep. Die overeenkomst werd geheimgehouden voor de slachtoffers in de misbruikzaak.