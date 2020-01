Minister VS: Soleimani was ‘grote actie’ aan het voorbereiden

De geliquideerde Iraanse generaal Qassem Soleimani bereidde volgens de VS een „grote actie” voor, waarbij „tientallen of zelfs honderden Amerikanen” gevaar hadden gelopen. „Het besluit van president Trump om Qassem Soleimani te verwijderen van het slagveld, heeft zonder twijfel Amerikaanse levens gered”, zei minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) tegen CNN.

Pompeo vertelde niet wat Soleimani precies van plan zou zijn geweest. Wel stelde hij dat op basis van „inlichtingen” is besloten in actie te komen. „Deze man bracht al heel lang Amerikaanse levens in gevaar. Afgelopen nacht was het moment dat we moesten toeslaan om te zorgen dat deze op handen zijnde aanval verstoord zou worden.”